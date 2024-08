BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt konnte die Aktie von BioNTech (ADRs) zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 1,0 Prozent auf 89,38 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 89,38 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 89,38 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 88,83 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 6.779 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.09.2023 bei 125,74 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 76,55 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,35 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BioNTech (ADRs) 0,000 USD aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 93,40 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Am 05.08.2024 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,66 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 138,55 Mio. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 182,51 Mio. USD umgesetzt worden waren.

Am 04.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -2,239 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie in den Büchern stehen.

