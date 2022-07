BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) wird am Freitagmittag ausgebremst

Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies um 22.07.2022 12:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 163,10 EUR abwärts. Das bisherige Tagestief markierte BioNTech (ADRs)-Aktie bei 161,50 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 161,95 EUR. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 12.777 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 395,00 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 58,71 Prozent Luft nach oben. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 111,30 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 46,54 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 230,57 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 09.05.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 14,24 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BioNTech (ADRs) ein EPS von 4,39 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 211,20 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 2.048,40 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6.374,60 EUR ausgewiesen.

Voraussichtlich am 08.08.2022 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 07.08.2023 dürfte BioNTech (ADRs) die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 35,34 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

