BioNTech (ADRs) Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von BioNTech (ADRs)

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im NASDAQ Bsc-Handel um 16:07 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 133,00 USD. Das Tagestief markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 132,95 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 135,21 USD. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 149.382 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 189,07 USD. Dieser Kurs wurde am 31.03.2022 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 29,66 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 117,08 USD. Dieser Wert wurde am 23.06.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 13,60 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 200,50 USD.

Am 07.11.2022 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,98 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 12,35 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 3.461,20 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 43,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 6.087,30 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.03.2023 erfolgen. Schätzungsweise am 26.03.2024 dürfte BioNTech (ADRs) die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 35,36 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie steigt: Erster Container für Impfstoffproduktion trifft in Ruanda ein

Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen?

Hot Stocks heute: NVIDIA und Lufthansa Short - BioNTech fällt immer weiter

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com