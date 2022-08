BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger schicken BioNTech (ADRs) am Dienstagmittag ins Minus

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,2 Prozent auf 149,15 EUR. Bei 148,60 EUR markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 151,95 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 12.340 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 25.08.2021 bei 332,60 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 55,16 Prozent Luft nach oben. Bei 111,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 34,01 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 223,86 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 08.08.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 6,45 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,77 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 39,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.308,50 EUR in den Büchern gestanden.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 07.11.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2023-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 15.11.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2022 34,85 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

