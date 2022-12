BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag fester

Um 12:22 Uhr stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,7 Prozent auf 169,60 EUR. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 170,50 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 169,45 EUR. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 13.563 Aktien.

Bei 235,90 EUR markierte der Titel am 23.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 28,11 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.03.2022 bei 111,30 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 52,38 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 202,50 USD.

Am 07.11.2022 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 43,14 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.461,20 EUR im Vergleich zu 6.087,30 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 29.03.2023 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 34,83 EUR je Aktie belaufen.

