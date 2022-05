BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gibt am Mittwochmittag ab

Um 25.05.2022 12:22:00 Uhr ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 145,05 EUR. In der Spitze fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 144,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 145,25 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BioNTech (ADRs)-Aktien beläuft sich auf 10.412 Stück.

Bei 395,00 EUR erreichte der Titel am 11.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 63,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 111,30 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 30,32 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 258,86 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 09.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 14,24 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,39 EUR je Aktie vermeldet. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 211,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6.374,60 EUR umgesetzt, gegenüber 2.048,40 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 08.08.2022 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 07.08.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 20,76 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie dennoch im Minus: Stiko empfiehlt Corona-Impfung mit Comirnaty bei gesunden Fünf- bis Elfjährigen

Fondsmanager Hendrik Leber: "Rally aus schmutzigen Gründen"

BioNTech- & Pfizer-Aktien dennoch tiefer: EU-Arzneimittelbehörde prüft Booster-Impfung für Kinder - Bund will weitere Dosen für Herbst beschaffen

