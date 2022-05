BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochnachmittag mit Einbußen

Um 25.05.2022 16:22:00 Uhr fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 143,50 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 143,15 EUR. Bei 145,25 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 35.178 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.08.2021 bei 395,00 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 63,67 Prozent hinzugewinnen. Bei 111,30 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 28,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 258,86 USD.

Am 09.05.2022 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 14,24 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,39 EUR je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6.374,60 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 211,20 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BioNTech (ADRs) einen Umsatz von 2.048,40 EUR eingefahren.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 08.08.2022 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 07.08.2023.

Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 20,76 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie dennoch im Minus: Stiko empfiehlt Corona-Impfung mit Comirnaty bei gesunden Fünf- bis Elfjährigen

Fondsmanager Hendrik Leber: "Rally aus schmutzigen Gründen"

BioNTech- & Pfizer-Aktien dennoch tiefer: EU-Arzneimittelbehörde prüft Booster-Impfung für Kinder - Bund will weitere Dosen für Herbst beschaffen

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com