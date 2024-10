BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag nahe Vortagesniveau

Aktie im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zum Vortag unverändert notierte die BioNTech (ADRs)-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 111,68 USD.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Kurs von 111,68 USD zeigte sich die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. In der Spitze gewann die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 112,14 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie sank bis auf 111,27 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 111,50 USD. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 26.602 Stück gehandelt.

Am 18.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,24 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 17,51 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 76,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,46 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs)-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BioNTech (ADRs) 0,000 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 129,20 USD an.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 05.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -3,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,86 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 138,55 Mio. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 182,51 Mio. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

Der Verlust 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -2,443 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen?

BioNTech-Aktie vor Kurssprung? Morgan Stanley sieht kräftiges Aufwärtspotenzial durch Krebsimmuntherapie

BioNTech-Aktie dennoch in Rot: Deutsche Bank erhöht Kursziel für BioNTech