BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger schicken BioNTech (ADRs) am Mittag ins Plus

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 27.05.2022 12:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 148,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 148,90 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 147,95 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 6.135 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 11.08.2021 auf bis zu 395,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 62,41 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 111,30 EUR. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 33,42 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 258,86 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 09.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 14,24 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 211,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.374,60 EUR, während im Vorjahreszeitraum 2.048,40 EUR ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 08.08.2022 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 07.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 20,76 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

