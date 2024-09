BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag gefragt

BioNTech (ADRs) im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Im NASDAQ-Handel gewannen die BioNTech (ADRs)-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte um 15:51 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 118,06 USD. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 119,17 USD zu. Bei 119,17 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 29.821 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Bei 131,24 USD markierte der Titel am 18.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 11,16 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 76,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Für BioNTech (ADRs)-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 129,20 USD.

Am 05.08.2024 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,66 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) ein EPS von -0,86 USD in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 24,09 Prozent auf 138,55 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 182,51 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.11.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Verlust in Höhe von -2,362 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

