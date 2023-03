BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger schicken BioNTech (ADRs) am Dienstagmittag ins Minus

Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 123,09 USD abwärts. Bisher wurden via NASDAQ Bsc 2.856 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.03.2022 bei 189,07 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 34,90 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 23.06.2022 (117,08 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 186,33 USD aus.

Am 27.03.2023 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2022 endete, vor. In Sachen EPS wurden 9,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 12,35 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz lag bei 4.278,30 EUR – das entspricht einem Abschlag von 29,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.087,30 EUR erwirtschaftet worden.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2023 voraussichtlich am 08.05.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 06.05.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,82 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Impfstoffhype vorbei: BioNTech mit Gewinn- und Umsatzrückgang - BioNTech-Aktie an der NASDAQ schwach

Ausblick: BioNTech (ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie steigt: Erster Container für Impfstoffproduktion trifft in Ruanda ein

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com