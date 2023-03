BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger schicken BioNTech (ADRs) am Dienstagvormittag auf rotes Terrain

Um 09:21 Uhr fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 114,15 EUR ab. Das Tagestief markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 113,55 EUR. Bei 114,85 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 12.238 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 09.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 185,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 38,60 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 111,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.03.2023). Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 2,65 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 186,33 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

BioNTech (ADRs) gewährte am 27.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 9,26 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 12,35 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 29,72 Prozent auf 4.278,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 6.087,30 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 08.05.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 06.05.2024 dürfte BioNTech (ADRs) die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 11,34 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Impfstoffhype vorbei: BioNTech mit Gewinn- und Umsatzrückgang - BioNTech-Aktie an der NASDAQ schwach

Ausblick: BioNTech (ADRs) veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie steigt: Erster Container für Impfstoffproduktion trifft in Ruanda ein

