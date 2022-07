BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von BioNTech (ADRs)

Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich um 28.07.2022 16:22:00 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,6 Prozent auf 153,60 EUR ab. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 152,50 EUR nach. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 153,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 62.006 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Bei 395,00 EUR markierte der Titel am 11.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 61,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 111,30 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,01 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 230,57 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BioNTech (ADRs) am 09.05.2022 vor. Das EPS wurde auf 14,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,39 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 211,20 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.374,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.048,40 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 08.08.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 07.08.2023.

Von Analysten wird erwartet, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2022 35,34 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Novavax, Moderna, BioNTech, CureVac & Co: Pandemie macht keine Pause - Warten auf den Herbst

Novavax-Aktie verbucht Gewinne: FDA empfiehlt Novavax-Impfstoff für Erwachsene

CureVac-Aktie - Nachspiel bei Gericht: CureVac geht in die Offensive

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com