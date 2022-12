BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen

Um 12:22 Uhr rutschte die BioNTech (ADRs)-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,4 Prozent auf 149,45 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte BioNTech (ADRs)-Aktie bei 148,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 150,75 EUR. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 33.020 Stück gehandelt.

Am 03.01.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 228,40 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 34,57 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.03.2022 bei 111,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 34,28 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 202,50 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 6,98 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BioNTech (ADRs) ein EPS von 12,35 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 43,14 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3.461,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6.087,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.03.2023 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 34,83 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com