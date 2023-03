BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochvormittag in Grün

Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte um 09:20 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,1 Prozent auf 113,75 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie sogar auf 114,50 EUR. Bei 113,20 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 2.635 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Bei 185,90 EUR markierte der Titel am 09.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 38,81 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 111,20 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 173,50 USD.

Am 27.03.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 9,26 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 12,35 EUR je Aktie eingenommen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 29,72 Prozent auf 4.278,30 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.087,30 EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 06.05.2024 erwartet.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 8,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

