BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagvormittag mit roter Tendenz

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte um 29.07.2022 09:22:00 Uhr im Frankfurt-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 160,30 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BioNTech (ADRs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 159,95 EUR aus. Bei 160,05 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via Frankfurt 1.853 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 396,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 11.08.2021 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 111,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 43,64 Prozent sinken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 230,57 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 09.05.2022. In Sachen EPS wurden 14,24 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 4,39 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 211,20 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 6.374,60 EUR im Vergleich zu 2.048,40 EUR im Vorjahresquartal.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q2 2022 wird am 08.08.2022 erwartet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 07.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 35,34 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

