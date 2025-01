BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 122,74 USD.

Um 15:47 Uhr wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 122,74 USD nach oben. Die BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf 122,74 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 121,44 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 8.257 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 18.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,24 USD an. 6,93 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.08.2024 auf bis zu 76,55 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 60,34 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 136,17 USD an.

Am 04.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 0,73 USD je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,37 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 973,94 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 10.03.2025 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 31.03.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2024 ein Verlust in Höhe von -3,161 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie in den Büchern stehen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen?

CureVac-Aktie klettert zweistellig: CureVac richtet strategischen Fokus auf die Forschung aus