BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 09:22 Uhr im Tradegate-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 113,30 EUR. Im Tief verlor die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 113,25 EUR. Bei 114,00 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 2.466 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 185,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,05 Prozent. Bei 111,20 EUR fiel das Papier am 27.03.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,89 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 173,50 USD.

Am 27.03.2023 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 9,26 EUR, nach 12,35 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 4.278,30 EUR – das entspricht einem Abschlag von 29,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.087,30 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 06.05.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie in Höhe von 8,09 EUR im Jahr 2023 aus.

