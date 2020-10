BioNTech-Aktie aktuell: BioNTech macht Boden gut

Aktien in diesem Artikel BioNTech 75,30 EUR

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Frankfurt-Handel legte sie um 5,0 Prozent auf 75,69 EUR zu. Bei 75,99 EUR markierte die BioNTech-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 72,49 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.476 BioNTech-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 102,00 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (18.03.2020). Bei einem Wert von 14,80 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2019).

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,00 USD. Experten gehen davon aus, dass BioNTech im Jahr 2021 7,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die BioNTech Aktie wird unter der ISIN US09075V1026 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, NASDAQ, Mexiko, SETSqx, Bats, BX World, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. BioNTech ist ein Unternehmen aus der Branche Biotechnologie aus Deutschland. Unternehmen aus der Peer Group von BioNTech sind Bayer, CureVac, Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St., Fresenius SE & Co. KGaA (St.), Gilead Sciences Inc., Inovio Pharmaceuticals Inc, Novartis AG, Novavax Inc., Pfizer Inc. und Roche AG (Genussschein).

Pfizer BioNTech-Impfstoff womöglich vor AstraZeneca erhältlich - BioNTech-Aktie klar im Plus

Moderna-Aktie im Plus: Moderna-Chef macht Hoffnung auf US-Notfallzulassung für Corona-Impfung

Neuseeland sichert sich Pfizer-BioNTech-Impfstoff - BioNTech-Aktie gibt Gewinne ab

