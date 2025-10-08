DAX24.602 +0,9%Est505.644 +0,5%MSCI World4.347 +0,4%Top 10 Crypto16,90 -1,0%Nas22.952 +0,7%Bitcoin105.380 +1,1%Euro1,1633 -0,2%Öl66,23 +0,8%Gold4.045 +1,5%
Birkenstock im Fokus

Birkenstock Aktie News: Birkenstock zeigt sich am Nachmittag gestärkt

08.10.25 16:10 Uhr
Die Aktie von Birkenstock zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Birkenstock-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 44,25 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Birkenstock
38,24 EUR -0,36 EUR -0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Birkenstock-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 44,25 USD. Im Tageshoch stieg die Birkenstock-Aktie bis auf 44,42 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 44,26 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 20.696 Birkenstock-Aktien.

Bei 62,66 USD markierte der Titel am 31.01.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 41,60 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 40,99 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Birkenstock-Aktie derzeit noch 7,37 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2024.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Birkenstock am 14.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18,48 Prozent auf 720,34 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 607,98 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Birkenstock einen Gewinn von 1,71 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Birkenstock

DatumMeistgelesen
