Birkenstock Aktie News: Birkenstock gewinnt am Dienstagnachmittag an Fahrt

Die Aktie von Birkenstock gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Birkenstock-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 45,65 USD zu.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Birkenstock zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 45,65 USD. Die Birkenstock-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 45,91 USD aus. Den New York-Handel startete das Papier bei 45,91 USD. Von der Birkenstock-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 18.052 Stück gehandelt.

Am 31.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 62,66 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,26 Prozent hinzugewinnen. Bei 40,99 USD erreichte der Anteilsschein am 10.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Birkenstock-Aktie ist somit 10,21 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Birkenstock-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Birkenstock ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 USD, nach 0,43 USD im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 720,34 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Birkenstock einen Umsatz von 607,98 Mio. USD eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,71 EUR je Birkenstock-Aktie.

