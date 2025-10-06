Birkenstock Aktie News: Birkenstock tendiert am Nachmittag tiefer

So entwickelt sich Birkenstock

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Das Papier von Birkenstock gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 45,67 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 45,67 USD. Das Tagestief markierte die Birkenstock-Aktie bei 45,55 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,16 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 14.867 Birkenstock-Aktien.

Bei 62,66 USD erreichte der Titel am 31.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 37,20 Prozent über dem aktuellen Kurs der Birkenstock-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (40,99 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an Birkenstock-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus.

Am 14.08.2025 lud Birkenstock zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Birkenstock ein EPS von 0,43 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 607,98 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 720,34 Mio. USD ausgewiesen.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 EUR je Birkenstock-Aktie belaufen.

