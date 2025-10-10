DAX24.610 ±0,0%Est505.623 ±-0,0%MSCI World4.340 +0,1%Top 10 Crypto16,84 +1,8%Nas23.082 +0,3%Bitcoin104.813 -0,4%Euro1,1574 +0,1%Öl63,56 -2,6%Gold3.987 +0,3%
Kursentwicklung im Fokus

Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

10.10.25 16:09 Uhr
Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Freitagnachmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Birkenstock gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Birkenstock-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 43,04 USD.

Die Birkenstock-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,1 Prozent auf 43,04 USD ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Birkenstock-Aktie bis auf 42,94 USD. Mit einem Wert von 43,51 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 25.087 Birkenstock-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (62,66 USD) erklomm das Papier am 31.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 10.04.2025 Kursverluste bis auf 40,99 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Birkenstock-Aktie damit 5,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Birkenstock seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Birkenstock am 14.08.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,43 USD je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Birkenstock mit einem Umsatz von insgesamt 720,34 Mio. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 607,98 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 18,48 Prozent gesteigert.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,71 EUR je Birkenstock-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

