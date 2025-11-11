Birkenstock Aktie News: Birkenstock zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Birkenstock im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Zuletzt wies die Birkenstock-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 39,58 USD nach oben.

Die Aktionäre schickten das Papier von Birkenstock nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,4 Prozent auf 39,58 USD. Kurzfristig markierte die Birkenstock-Aktie bei 39,60 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 39,40 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 13.434 Birkenstock-Aktien.

Am 31.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,66 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 58,31 Prozent Plus fehlen der Birkenstock-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 38,17 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Birkenstock-Aktie 3,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Birkenstock-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Birkenstock am 14.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,43 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 720,34 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Birkenstock einen Umsatz von 607,98 Mio. USD eingefahren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,71 EUR je Birkenstock-Aktie.

