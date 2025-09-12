Birkenstock Aktie News: Birkenstock verteuert sich am Montagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Birkenstock zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das Birkenstock-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 46,41 USD.

Die Aktie legte um 15:51 Uhr in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 46,41 USD zu. Die Birkenstock-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,46 USD. Mit einem Wert von 46,40 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 22.118 Birkenstock-Aktien.

Bei einem Wert von 62,66 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 35,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der Birkenstock-Aktie. Am 10.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 40,99 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Birkenstock 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Birkenstock am 14.08.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,78 USD, nach 0,43 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 607,98 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 720,34 Mio. USD ausgewiesen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Birkenstock-Aktie in Höhe von 1,71 EUR im Jahr 2025 aus.

