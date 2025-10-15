Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Nachmittag mit Abschlägen

So entwickelt sich Birkenstock

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Birkenstock. Das Papier von Birkenstock gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 42,56 USD abwärts.

Das Papier von Birkenstock gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 42,56 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die Birkenstock-Aktie bis auf 42,56 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 42,83 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 23.235 Birkenstock-Aktien.

Bei einem Wert von 62,66 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.01.2025). Gewinne von 47,23 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 40,99 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Birkenstock-Aktie 3,69 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Birkenstock-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Birkenstock 0,000 USD aus.

Birkenstock ließ sich am 14.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,43 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Birkenstock 720,34 Mio. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 18,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 607,98 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,71 EUR je Birkenstock-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Birkenstock-Aktie

Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben

Birkenstock-Aktie dreht dennoch ins Minus: Birkenstock steigert Gewinn deutlich

Birkenstock-Aktie gesucht: Birkenstock schraubt Gewinn und Umsatz hoch