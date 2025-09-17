Birkenstock Aktie News: Birkenstock am Donnerstagnachmittag im Plus

Aktie im Blick

Die Aktie von Birkenstock gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Birkenstock nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 45,81 USD.

Das Papier von Birkenstock konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 45,81 USD. Im Tageshoch stieg die Birkenstock-Aktie bis auf 46,12 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,04 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Birkenstock-Aktien beläuft sich auf 20.915 Stück.

Am 31.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 62,66 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,78 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.04.2025 bei 40,99 USD. Der aktuelle Kurs der Birkenstock-Aktie ist somit 10,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 erhielten Birkenstock-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR.

Birkenstock veröffentlichte am 14.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,78 USD. Im Vorjahresviertel hatte Birkenstock 0,43 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 18,48 Prozent auf 720,34 Mio. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 607,98 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Den erwarteten Gewinn je Birkenstock-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 1,71 EUR fest.

