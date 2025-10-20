Birkenstock Aktie News: Birkenstock präsentiert sich am Nachmittag fester

Kurs der Birkenstock

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Birkenstock-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 42,33 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Birkenstock nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 42,33 USD. Die Birkenstock-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 42,35 USD aus. Bei 42,13 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden via New York 42.724 Birkenstock-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 62,66 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Birkenstock-Aktie mit einem Kursplus von 48,03 Prozent wieder erreichen. Am 10.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,99 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 3,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Birkenstock-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Birkenstock am 14.08.2025. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Birkenstock 0,43 USD je Aktie verdient. Birkenstock hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 720,34 Mio. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 607,98 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Birkenstock-Aktie in Höhe von 1,71 EUR im Jahr 2025 aus.

