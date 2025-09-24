Birkenstock Aktie News: Birkenstock verzeichnet am Donnerstagnachmittag Verluste

Birkenstock im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Birkenstock. Die Birkenstock-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 43,57 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 3,9 Prozent auf 43,57 USD. Die Birkenstock-Aktie sank bis auf 43,57 USD. Mit einem Wert von 45,66 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 118.580 Birkenstock-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 62,66 USD erreichte der Titel am 31.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Birkenstock-Aktie 43,81 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 40,99 USD. Mit Abgaben von 5,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Birkenstock seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten.

Birkenstock gewährte am 14.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,43 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 720,34 Mio. USD gegenüber 607,98 Mio. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Experten gehen davon aus, dass Birkenstock im Jahr 2025 1,71 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

