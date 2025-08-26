Birkenstock Aktie News: Birkenstock reagiert am Mittwochnachmittag positiv

Kurs der Birkenstock

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Birkenstock. Das Papier von Birkenstock legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 52,67 USD.

Das Papier von Birkenstock legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 52,67 USD. Im Tageshoch stieg die Birkenstock-Aktie bis auf 52,67 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 52,24 USD. Der Tagesumsatz der Birkenstock-Aktie belief sich zuletzt auf 17.660 Aktien.

Am 28.08.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 62,70 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 19,04 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 40,99 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 22,18 Prozent könnte die Birkenstock-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2024 erhielten Birkenstock-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR.

Am 14.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Birkenstock ein EPS von 0,41 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 720,34 Mio. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 37,91 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Birkenstock einen Umsatz von 522,32 Mio. USD eingefahren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Birkenstock-Gewinn in Höhe von 1,70 EUR je Aktie aus.

