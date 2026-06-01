Blue Cloud Softech Solutions: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Blue Cloud Softech Solutions ließ sich am 30.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Blue Cloud Softech Solutions die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,16 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,300 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 2,78 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,84 Milliarden INR umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,13 INR beziffert, während im Vorjahr 1,01 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,73 Prozent auf 10,02 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,97 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net