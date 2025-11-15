Blueventure Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Blueventure Group äußerte sich am 13.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,04 THB, nach 0,030 THB im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 135,3 Millionen THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 149,4 Millionen THB ausgewiesen.

Redaktion finanzen.net