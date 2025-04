BMW-Aktie erhält von Morgan Stanley Bewertung: Overweight

Aktie unter die Lupe

Hier sind die Resultate der genauen Betrachtung des BMW-Papiers durch Morgan Stanley-Analyst Javier Martinez de Olcoz Cerdan.

Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Unmittelbar vor dem Sonnenaufgang sei es am dunkelsten, schrieb Analyst Javier Martinez de Olcoz Cerdan in einer am Freitag vorliegenden Neubewertung der europäischen Autobranche. Er rechnet für Mitte des Jahres weiterhin mit einem zyklischen Tiefpunkt - allerdings im aktuellen Zollumfeld auf einer niedrigeren Basis. Insgesamt steht er der Branche neutral gegenüber, mit gewissem Überraschungsspielraum bei Zollsenkungen. Sein Top-Favorit bleibt Mercedes.

Um 09:28 Uhr konnte die Aktie von BMW zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 75,50 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 12,58 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 58.836 BMW-Aktien umgesetzt. Das Papier büßte auf Jahressicht 2025 um 4,4 Prozent ein. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.05.2025 erfolgen.

