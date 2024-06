BMW-Aktie: Führungskraft investiert in eigene Anteile

Directors' Dealings

Ein Insider nimmt sich die BMW-Aktie vor.

Am 31.05.2024 wurden bei BMW Directors' Dealings erfasst. Der Handel wurde am 03.06.2024 öffentlich gemacht. Von Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan wurden am 31.05.2024 BMW-Papiere gekauft. Für je 92,74 EUR wurden 9.877 BMW-Papiere erstanden. Die BMW-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes in Grün und gewann 0,60 Prozent auf 93,42 EUR.

Die Aktie notierte am Schluss des Veröffentlichungstages durch die BaFin mit Verlusten. Im FSE-Handel verbilligte sie sich um 0,60 Prozent auf 93,16 EUR. An diesem Tag wechselten summa summarum 860 BMW-Aktien den Besitzer. Die Marktkapitalisierung von BMW beziffert sich unterdessen auf 55,00 Mrd. Euro. Im freien Handel an der Börse befinden sich aktuell 571.791.680 Papiere.

