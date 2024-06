BMW-Aktie: Führungskraft stockt Portfolio auf

Meldepflicht nachgekommen

Directors' Dealings: So reagierte die BMW-Aktie.

BMW meldete Directors' Dealings mit dem Ausführungsdatum 31.05.2024. Die Publikation des Deals fand am 03.06.2024 statt. Nedeljkovic, Dr. Milan, Vorstand bei BMW, hat am 31.05.2024 seine Aktienposition vergrößert. Der Zukauf belief sich auf 9.877 Aktien zu je 92,74 EUR. An diesem Tag wies die BMW-Aktie Gewinne aus. In der FSE-Sitzung ging es für das Papier um 0,60 Prozent auf 93,42 EUR nach oben.

Die BMW-Aktie gab am Tag der offiziellen BaFin-News im FSE-Handel im Endeffekt um 0,60 Prozent auf 93,16 EUR nach. Im FSE-Handel wechselten 860 BMW-Aktien den Besitzer. BMW markiert derzeit einen Börsenwert in Höhe von 55,58 Mrd. Euro. An der Börse befinden sich momentan 571.791.680 Aktien im Streubesitz.

