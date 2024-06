BMW-Aktie: Insider passt Depot an

Erfasster Insidertrade

Anleger sollten BMW nach einem Insidertrade im Blick behalten.

Kürzlich kam es bei BMW zu Directors' Dealings. Die Transaktion wurde am 03.06.2024 publik gemacht. Vorstand Nedeljkovic, Dr. Milan griff am 31.05.2024 bei BMW-Aktien zu. 9.877 BMW-Anteilsscheine wurden zu einem Kurs von je 92,74 EUR gekauft. Die BMW-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 0,60 Prozent im Plus bei 93,42 EUR.

Die BMW-Aktie notierte am Tag der offiziellen Meldung durch die BaFin im FSE-Handel in Rot und verlor 0,60 Prozent auf 93,16 EUR. Letztlich wurden via FSE 860 BMW-Aktien gekauft oder verkauft. Aktuell ergibt sich für BMW eine Börsenbewertung in Höhe von 54,74 Mrd. Euro. Der Streubesitz wird auf 571.791.680 Aktien beziffert.

