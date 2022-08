BMW Aktie News: BMW am Mittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von BMW legte um 01.08.2022 12:22:00 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 80,16 EUR. Kurzfristig markierte die BMW-Aktie bei 80,34 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 79,93 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 238.280 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 14.01.2022 markierte das Papier bei 100,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BMW-Aktie somit 20,18 Prozent niedriger. Am 07.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 67,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BMW-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 100,36 EUR.

Am 05.05.2022 äußerte sich BMW zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BMW in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 31.142,00 EUR im Vergleich zu 29.482,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2022 erfolgen. Am 03.08.2023 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2023 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 15,80 EUR je Aktie in den BMW-Büchern.

