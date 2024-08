BMW Aktie News: BMW fällt am Vormittag

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,6 Prozent auf 82,70 EUR nach.

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 3,6 Prozent auf 82,70 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 81,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 82,40 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 139.730 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 39,48 Prozent hinzugewinnen. Am 01.08.2024 gab der Anteilsschein bis auf 81,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 1,35 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem BMW seine Aktionäre 2023 mit 6,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,79 EUR je Aktie ausschütten. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 110,05 EUR aus.

Am 08.05.2024 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 4,40 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BMW noch ein Gewinn pro Aktie von 5,33 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 36,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 06.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 05.11.2025 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 16,56 EUR je Aktie aus.

