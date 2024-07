BMW Aktie News: BMW gibt am Mittag nach

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,7 Prozent auf 87,66 EUR ab.

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 87,66 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BMW-Aktie bisher bei 87,40 EUR. Bei 88,62 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 265.175 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,59 Prozent hinzugewinnen. Am 17.06.2024 gab der Anteilsschein bis auf 86,54 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die BMW-Aktie damit 1,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,76 EUR, nach 6,00 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 110,65 EUR.

Am 08.05.2024 lud BMW zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,40 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 5,33 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BMW in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,65 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36,61 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 36,85 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 01.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 16,78 EUR je BMW-Aktie belaufen.

