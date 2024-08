BMW Aktie News: BMW tendiert am Nachmittag südwärts

Kurs der BMW

Die Aktie von BMW gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 82,40 EUR nach.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 82,40 EUR. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 81,84 EUR. Bei 82,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 651.763 BMW-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,35 EUR) erklomm das Papier am 10.04.2024. 39,99 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,36 EUR. Dieser Wert wurde am 01.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,81 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 109,55 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,33 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 36,61 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 36,85 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von BMW wird am 06.11.2024 gerechnet. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 05.11.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 16,54 EUR je Aktie belaufen.

