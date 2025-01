BMW Aktie News: BMW am Freitagvormittag schwächer

Blick auf BMW-Kurs

Die Aktie von BMW gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,5 Prozent auf 77,74 EUR nach.

Das Papier von BMW gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 77,74 EUR abwärts. Bei 77,34 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 77,72 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 20.535 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 115,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 48,38 Prozent Plus fehlen der BMW-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.11.2024 bei 65,26 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BMW-Aktie 19,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für BMW-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,64 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 86,75 EUR angegeben.

BMW gewährte am 06.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,21 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 32,41 Mrd. EUR – eine Minderung von 15,74 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 38,46 Mrd. EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte BMW am 20.03.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von BMW rechnen Experten am 25.03.2026.

Experten taxieren den BMW-Gewinn für das Jahr 2024 auf 12,73 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verbucht schlussendlich Gewinne

Porsche-, VW-Aktien & Co. unter Druck: Absatz chinesischer E-Autobauer belastet

Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Donnerstagnachmittag