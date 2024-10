BMW Aktie News: BMW am Nachmittag billiger

Aktie im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 76,46 EUR.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,5 Prozent bei 76,46 EUR. Das Tagestief markierte die BMW-Aktie bei 75,84 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 77,36 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BMW-Aktien beläuft sich auf 428.121 Stück.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BMW-Aktie 50,86 Prozent zulegen. Am 10.09.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 68,58 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,31 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,00 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 88,70 EUR.

Am 01.08.2024 hat BMW die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,09 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,39 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 36,94 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 37,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,74 Prozent verringert.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von BMW wird am 06.11.2024 gerechnet. BMW dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 13,75 EUR je Aktie aus.

