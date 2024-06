BMW Aktie News: BMW wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 92,36 EUR ab.

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 92,36 EUR ab. In der Spitze fiel die BMW-Aktie bis auf 91,40 EUR. Bei 93,14 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 351.458 BMW-Aktien den Besitzer.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 19,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 31.10.2023 bei 86,80 EUR. Mit Abgaben von 6,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,78 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 6,00 EUR je Wertpapier. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 111,25 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BMW am 08.05.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 4,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 5,33 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BMW mit einem Umsatz von insgesamt 36,61 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,85 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,65 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.08.2024 erfolgen. Am 31.07.2025 wird BMW schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BMW-Gewinn in Höhe von 16,72 EUR je Aktie aus.

