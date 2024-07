BMW Aktie News: BMW am Nachmittag tiefer

BMW im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BMW. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,3 Prozent auf 87,88 EUR ab.

Die BMW-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 87,88 EUR. Die Abwärtsbewegung der BMW-Aktie ging bis auf 87,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 88,32 EUR. Der Tagesumsatz der BMW-Aktie belief sich zuletzt auf 272.582 Aktien.

Am 10.04.2024 markierte das Papier bei 115,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 31,26 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 17.06.2024 bei 86,54 EUR. Mit einem Kursverlust von 1,52 Prozent würde die BMW-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,74 EUR, nach 6,00 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 110,65 EUR aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BMW am 08.05.2024. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,40 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 5,33 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,65 Prozent zurück. Hier wurden 36,61 Mrd. EUR gegenüber 36,85 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von BMW wird am 01.08.2024 gerechnet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte BMW möglicherweise am 31.07.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 16,59 EUR im Jahr 2024 aus.

