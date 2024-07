BMW Aktie News: BMW macht am Freitagvormittag Boden gut

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von BMW. Zuletzt ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 88,26 EUR.

Die BMW-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 88,26 EUR. Bei 88,60 EUR markierte die BMW-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 88,32 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 11.804 BMW-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.04.2024 bei 115,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 30,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 17.06.2024 (86,54 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,74 EUR. Im Vorjahr erhielten BMW-Aktionäre 6,00 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 110,65 EUR je BMW-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 08.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,40 EUR, nach 5,33 EUR im Vorjahresvergleich. Mit einem Umsatz von 36,61 Mrd. EUR, gegenüber 36,85 Mrd. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,65 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 01.08.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BMW-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BMW ein EPS in Höhe von 16,59 EUR in den Büchern stehen haben wird.

