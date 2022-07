BMW Aktie News: BMW legt am Mittwochnachmittag zu

Die Aktie notierte um 06.07.2022 16:22:00 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 72,20 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BMW-Aktie bei 72,90 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 724.352 BMW-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.01.2022 markierte das Papier bei 100,42 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BMW-Aktie mit einem Kursplus von 28,10 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 67,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 6,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 101,29 EUR je BMW-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BMW am 05.05.2022 vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 31.142,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,63 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BMW einen Umsatz von 29.482,00 EUR eingefahren.

Die BMW-Bilanz für Q2 2022 wird am 03.08.2022 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 03.08.2023.

In der BMW-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 15,92 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

