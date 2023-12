BMW Aktie News: BMW tendiert am Nachmittag fester

DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor 3 Jahren abgeworfen

Zuversicht in Paris: CAC 40 steigt am Mittwochnachmittag

Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert im Plus

Starker Wochentag in New York: NASDAQ 100 zum Start mit Zuschlägen

Volkswagen to reduce workforce as it chases profits

Heute im Fokus

Citigroup rechnet im Wertpapierhandel mit Geschäftseinbruch. Google will sich mit Gemini an die Spitze der KI-Technologie setzen. Google will mit eigenem KI-Modell Konkurrenz hinter sich lassen. Weitere Impfschadenklage gegen BioNTech gerichtlich abgewiesen. Rio Tinto plant Milliardeninvestition in Eisenerzprojekt in Guinea. McDonald's will Kette bis 2027 auf 50.000 Restaurants ausbauen.