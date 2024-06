BMW Aktie News: BMW büßt am Mittag ein

Notierung im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 91,00 EUR.

Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,5 Prozent auf 91,00 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die BMW-Aktie bis auf 90,78 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 91,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 123.898 BMW-Aktien.

Am 10.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 115,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,76 Prozent hinzugewinnen. Bei 86,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 4,62 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 6,00 EUR an BMW-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 5,78 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 111,25 EUR.

BMW ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 4,40 EUR. Im letzten Jahr hatte BMW einen Gewinn von 5,33 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,65 Prozent zurück. Hier wurden 36,61 Mrd. EUR gegenüber 36,85 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.08.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 31.07.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BMW-Aktie in Höhe von 16,68 EUR im Jahr 2024 aus.

