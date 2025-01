BMW Aktie News: Anleger trennen sich am Donnerstagvormittag vermehrt von BMW

Aktienentwicklung

Die Aktie von BMW gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BMW-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 75,94 EUR ab.

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 75,94 EUR. Zwischenzeitlich weitete die BMW-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 75,66 EUR aus. Bei 76,12 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 42.112 BMW-Aktien umgesetzt.

Am 10.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 115,35 EUR an. Mit einem Zuwachs von mindestens 51,90 Prozent könnte die BMW-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 65,26 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.11.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 14,06 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 4,61 EUR, nach 6,00 EUR im Jahr 2023. Analysten bewerten die BMW-Aktie im Durchschnitt mit 86,75 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BMW am 06.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,63 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BMW ein EPS von 4,21 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 32,41 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 15,74 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 38,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 14.03.2025 dürfte BMW Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 25.03.2026 dürfte BMW die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je BMW-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 12,63 EUR fest.

