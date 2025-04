BMW Aktie News: BMW am Vormittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BMW. Das Papier von BMW konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 75,78 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das BMW-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 75,78 EUR. Der Kurs der BMW-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 75,92 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 75,48 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 19.736 BMW-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 107,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 30.04.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der BMW-Aktie liegt somit 29,70 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 62,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 16,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 4,30 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 4,18 EUR je BMW-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der BMW-Aktie wird bei 85,35 EUR angegeben.

BMW veröffentlichte am 14.03.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 3,77 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 36,42 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 42,97 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von BMW wird am 07.05.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der BMW-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 13.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass BMW im Jahr 2025 11,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

